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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 19:52
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Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaşımız, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 10.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

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