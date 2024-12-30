Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 ile başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.