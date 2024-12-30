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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 22:26
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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 ile başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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