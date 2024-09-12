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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: İstanbul'da oynanacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:00
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Beşiktaş’tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: İstanbul’da oynanacak

Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, tarafsız sahada oynanacağı iddia edilen Maccabi Tel Aviv maçı hakkında konuştu. Yücel, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

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