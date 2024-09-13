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Beşiktaş taraftarı Trabzonspor deplasmanına gidemeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 22:38 Güncelleme: 13.09.2024 22:59
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Beşiktaş taraftarı Trabzonspor deplasmanına gidemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar yarın oynanacak olan Trabzonspor maçına alınmayacak.

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