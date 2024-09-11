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Beşiktaş Mane için devrede! Yönetim kesenin ağzını açtı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 00:42
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Beşiktaş Mane için devrede! Yönetim kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da kadrosu ve teknik ekibindeki değişiklikler ile sezona bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş, yeni bir transfer bombasını patlatmak için hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim dünya yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna dahil etmek için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

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