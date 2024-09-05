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Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 01:03 Güncelleme: 05.09.2024 01:24
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Beşiktaş kadrosunu UEFA’ya bildirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta kadro UEFA'ya bildirildi. İşte listede yer alan oyuncular...

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