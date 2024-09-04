04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş yeni Joao Mario transerini resmen duyurdu!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:36 Güncelleme: 04.09.2024 20:10
ABONE OL
Beşiktaş yeni Joao Mario transerini resmen duyurdu!

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kartal dün İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'nun lisansını çıkarmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör