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Beşiktaş'tan 2 maç için TFF'ye kritik başvuru

Giriş: 08.09.2024 12:21
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Beşiktaş’tan 2 maç için TFF’ye kritik başvuru

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig'deki Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarını pazartesi günü oynamak istediklerini söyledi. Vardar, bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini belirtti.

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