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Beşiktaş'tan KAP geldi! İşte Ciro Immobile'nin maliyeti...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.07.2024 17:38
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Beşiktaş’tan KAP geldi! İşte Ciro Immobile’nin maliyeti...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kartal, İtalyan yıldızın maliyetini de KAP'a yaptığı açıklamada duyurdu. İşte detaylar.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.

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