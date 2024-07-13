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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 15:05
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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