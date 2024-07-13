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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı sağanak yağış ve dolu nedeniyle iptal oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 13.07.2024 19:11
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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı sağanak yağış ve dolu nedeniyle iptal oldu

Beşiktaş’ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi.

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