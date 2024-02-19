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CANLI | Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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CANLI | Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Kritik karşılaşma öncesi Fernando Santos'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

MUCI'NİN MAÇTAKİ GÖREVİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

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