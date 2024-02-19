Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Genç yıldızın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."