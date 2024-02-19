Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Genç yıldızın sözleşmesi feshedildi
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor ile 3.lük mücadelesi veren Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Emirhan Delibaş'ın sosyal medyada fazlasıyla vakit geçirmesi, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Genç futbolcunun son olarak flört uygulamasında hesabı olduğu ortaya çıkmıştı.
*Emirhan Delibaş'ın flört uygulamasındaki profilinde 'Beşiktaş Profesyonel Futbolcusu' yazması dikkat çekti
BU SEZON 23 DAKİKA SÜRE ALDI
Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş, 2022 yılında Göztepe'ye kiralandı. İzmir ekibinde 1 sene forma giyen Emirhan, 2023'te Beşiktaş'a döndü.
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano maçında 9 dakika süre aldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kaldı.
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