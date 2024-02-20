Beşiktaş'ın altın çocuğu Semih Kılıçsoy
Beşiktaş'ın altın çocuğu Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında da takımına hayat verdi. 49. dakikada attığı golle Konya'nın kilidini açan isim olan 18 yaşındaki futbolcu, 2-0'lık galibiyette önemli pay sahibi olurken dikkat çekici de bir istatistiğe imza attı.
PERDEYİ AÇTI
Kara Kartal'a evinde zaferi getiren gollerden ilkini atan isim, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy oldu. Mücadelenin 49. dakikasında sahneye çıkan Semih, yine takımına hayat verdi.
Beşiktaş'ın golden boy'u (altın çocuk) Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren takımına önemli katkı sağlamayı başardı.
SON 14 GOLÜN 10'UNDA İMZASI VAR!
Beşiktaş'ın, Konyaspor karşısında bulduğu ilk golü atan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin altına imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 14 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu. Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yaptı.
Maç sonunda Semih'e Tüpraş Stadı'ndaki taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Semih, bu sezon Beşiktaş'ta resmi maçlarda toplam 9 gole ulaştı.
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