Beşiktaş’ın altın çocuğu Semih Kılıçsoy

SON 14 GOLÜN 10'UNDA İMZASI VAR!

Beşiktaş'ın, Konyaspor karşısında bulduğu ilk golü atan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin altına imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 14 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu. Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yaptı.

Maç sonunda Semih'e Tüpraş Stadı'ndaki taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Semih, bu sezon Beşiktaş'ta resmi maçlarda toplam 9 gole ulaştı.