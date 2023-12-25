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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Kadro dışı kalan futbolcular affedilecek mi?

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Kadro dışı kalan futbolcular affedilecek mi?

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşirken, törene Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat da katıldı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da kötü günler geçiren siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken, Arat yeni hoca ile ilgili konuştu.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

HASAN ARAT'TAN TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arat, teknik direktör ve transfer konusunda flaş ifadeler kullandı.

Arat yaptığı açıklamada, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR"
Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır." dedi.

"RIZA HOCAMIZ KIYMETLİDİR"
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var. Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR...
Kadro dışı kalan oyuncular için konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesini yeni antrenörümüz verecektir. Antrenörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz." dedi.

Hasan Arat’ın açıklaması! HASAN ARAT'IN AÇIKLAMASI!

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