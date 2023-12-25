Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Kadro dışı kalan futbolcular affedilecek mi?

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var. Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir." ifadelerini kullandı.