25 Aralık 2023, Pazartesi
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Kadro dışı kalan futbolcular affedilecek mi?
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşirken, törene Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat da katıldı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da kötü günler geçiren siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken, Arat yeni hoca ile ilgili konuştu.