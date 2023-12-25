CANLI | Hatayspor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Hatayspor - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

REKABETTE EŞİTLİK

Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Görkem, Matondo, Ömer Faruk, Strandberg, Dele-Bashiru, Dadashov.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Colley, Masuaku, Amartey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka