CANLI | Hatayspor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Hatayspor - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'un konuğu olacak. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
5 OYUNCU SINIRDA
Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
11 EKSİKLE GİTTİLER
Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.
REKABETTE EŞİTLİK
Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Görkem, Matondo, Ömer Faruk, Strandberg, Dele-Bashiru, Dadashov.
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Colley, Masuaku, Amartey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka
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