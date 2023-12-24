Valentin Rosier PAOK yolcusu! Beşiktaş'ta transfer operasyonu hazırlığı...
Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş devre arasında büyük bir transfer operasyonu yapmaya hazırlanırken Valentin Rosier için teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş'ın Fransız sağ bekinin Yunanistan takımı PAOK'a transfer olması bekleniyor. İşte detaylar...
Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Valentin Rosier için teklifler de gelmeye başladı.
YUNANİSTAN'A GİDİYOR
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız sağ bekin Yunanistan temsilcisi PAOK ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Gelen haberlere göre; kadroda düşünülmeyen oyuncunun devre arasında gitmeye çok yaklaştığı kaydedildi.
5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncudan para kazanmayı da bekleyen siyah-beyazlılar bu parayı da yeni yapılanma için kullanacak.
21 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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