Valentin Rosier PAOK yolcusu! Beşiktaş’ta transfer operasyonu hazırlığı...

YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız sağ bekin Yunanistan temsilcisi PAOK ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Gelen haberlere göre; kadroda düşünülmeyen oyuncunun devre arasında gitmeye çok yaklaştığı kaydedildi.

5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncudan para kazanmayı da bekleyen siyah-beyazlılar bu parayı da yeni yapılanma için kullanacak.