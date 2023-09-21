Beşiktaş Club Brugge'dan puanı kopardı aldı: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu. Kartal, Avrupa yolunda kritik 1 puanı son dakikada kurtardı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
CLUB BRUGGE: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında oynanan Club Brugge-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.
11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.
19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
2. YARI
46'ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku ortasını yaptı. Brugge savunmasından seken top altıpasın hemen dışında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncun vuruşunda kaleci Mignolet gole izin vermedi.
57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Brugge atağında Vetlesen topu sağ çaprazdan ceza sahasına giren de Cuyper'e aktardı. Bu oyuncu, bekletmeden arka direğe çevirdi. Thiago'nun boş durumdaki vuruşunda top yandan auta gitti.
59'uncu dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Skoras'ın pasıyla sol kanattan çizgiye inen de Cuyper yerden içeri çevirdi. Olsen'in penaltı noktasının önünden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert, ayaklarıyla gole izin vermedi.
72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Club Brugge atağında Olsen, Zaynutdinov'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi.
77'nci dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Olsen ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte Vanaken'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
83'üncü dakikada Masuaku'nun hatalı pasında araya giren Nielsen pasını bekletmeden sağ çaprazdaki Vanaken'e verdi. Bu oyucunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına geri döndü.
88'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Club Brugge savunmasının çıkarken yaptığı pas hatasında Aboubakar, bekletmeden Cenk Tosun'un önüne bıraktı. Cenk Tosun'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
STAT: Jan Breydel
HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
CLUB BRUGGE: Mignolet - Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, Cuyper, Onyedika, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Olsen, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago
BEŞİKTAŞ: Mert Günok – Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun), Amartey, Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Masuaku, Hadizahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar
GOLLER: Dk. 77 Vanaken (Club Brugge) – Dk. 88 Cenk Tosun (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Mechele, Nwadike, Vetlesen, Spileers, Mignolet, Vanaken (Club Brugge) - Amartey (Beşiktaş)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 7 karşılaşma yapıldı.
D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Breidablik (İzlanda): 3-2
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Ballkani (Kosova): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 5-1
Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş: 1-1
Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0
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