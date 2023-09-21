Beşiktaş Club Brugge’dan puanı kopardı aldı: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

2. YARI

46'ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku ortasını yaptı. Brugge savunmasından seken top altıpasın hemen dışında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncun vuruşunda kaleci Mignolet gole izin vermedi.

57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Brugge atağında Vetlesen topu sağ çaprazdan ceza sahasına giren de Cuyper'e aktardı. Bu oyuncu, bekletmeden arka direğe çevirdi. Thiago'nun boş durumdaki vuruşunda top yandan auta gitti.

59'uncu dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Skoras'ın pasıyla sol kanattan çizgiye inen de Cuyper yerden içeri çevirdi. Olsen'in penaltı noktasının önünden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert, ayaklarıyla gole izin vermedi.

72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Club Brugge atağında Olsen, Zaynutdinov'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi.

77'nci dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Olsen ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte Vanaken'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.