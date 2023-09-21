Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'nde sahneye çıkıyor! İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş da ülke puanı için kritik maçlara çıkacak. Kartal ve Güneş, ilk 11'lerine son şeklini verdi.
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçlarına çıkacak.
FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.
Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.
Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.
Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi
Nordsjaelland: Hansen, Frese, Nagalo, Hansen, Villadsen, Svensson, Tverskov, Diomande, Schjelder, Ibrahim Osman, Ingvartsen
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak.
Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.
Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Amartey ile birlikte Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor.
Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.
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