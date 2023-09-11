Gökhan İnler Beşiktaş'a geri döndü! İşte yeni görevi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...2016-17'de Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli futbolcu yıllar sonra yuvaya döndü. Siyah-beyazlı kulübün Gökhan İnler planını belli oldu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor. 39 yaşındaki tercrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek.
Gökhan İnler, UEFA'nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamaları yaptı:
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