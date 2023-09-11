Gökhan İnler Beşiktaş’a geri döndü! İşte yeni görevi

Gökhan İnler, UEFA'nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamaları yaptı: