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Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme uzattı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme uzattı

Son dakika haberi...Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile sözleşme uzatıldığını resmen açıkladı. İşte 24 yaşındaki oyuncunun yeni kontrat süresi...

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