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Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa'dan talip!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Beşiktaş’ın yıldızına Avrupa’dan talip!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu Avrupa takımları takip ediyor. Yeteneğiyle Alman efsanesi Gerd Müller'e benzetilen yıldız futbolcu Avrupa ekibinin radarına girdi.

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