Başakşehir'den Eyüpspor deplasmanında gol şov!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Bertuğ Yıldırım, Olsen, Onur Bulut, Umut Bozok ve Visca kaydederken ev sahibi ekibin tek golü Yusuf Barasi'den geldi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 23'e yükseltirken Eyüpspor 3 puanla ligin son sırasında kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, sahasında İstanbul Başakşehir FK'yi konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Azad İlhan üstlendi.
Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Başakşehir, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanla ligin son sırasında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Olsen'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
16. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brnic, uzak mesafeden sert bir şut çekti. Kaleci Emre'nin sektirdiği topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım, tek dokunuşla ağları havalandırdı. 0-1
25. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına yaptığı koşuyla topla buluşan Kharebashvili, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı yerden arka direğe gönderdi. Boş pozisyonda kalan Olsen, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2
32. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kaluzinski, topu penaltı noktasının sağına yerden gönderdi. Ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Onur Bulut, yaptığı koşuyla boş pozisyonda kalarak topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-3
38. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Savunma arkasına koşu yapan Yusuf Barasi, Costa'nın pasıyla topla buluştu. Ceza sahası yayının sağında rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Yusuf, topu soluna çekip uzak direğe yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada Başakşehir farkı yeniden 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kharebashvili'nin penaltı noktasına ortaladığı topu Visca indirdi. Hemen yanında bulunan Umut Bozok'un gelişine vurduğu top, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 1-4
84. dakikada Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kharebashvili'nin ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Brnic, ceza sahasının solundan ön direğe doğru pasını gönderdi. Topla buluşan Umut Bozok, şut çekmek yerine sağındaki Visca'ya pas verdi. Visca, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5