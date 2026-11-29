Başakşehir'den Eyüpspor deplasmanında gol şov!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Bertuğ Yıldırım, Olsen, Onur Bulut, Umut Bozok ve Visca kaydederken ev sahibi ekibin tek golü Yusuf Barasi'den geldi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 23'e yükseltirken Eyüpspor 3 puanla ligin son sırasında kaldı.