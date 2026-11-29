Manuel Neuer sezon sonunda futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor
Dünya futbolunun unutulmaz kalecileri arasında yer alan Manuel Neuer, emeklilik kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Bayern Münih'in 40 yaşındaki Alman kalecisi, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalamayı düşündüğünü belirtti. Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 13 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Neuer, kalan zamanın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi.
Dünya futbolunda bir dönem sona ermek üzere. Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer, profesyonel futbol kariyerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
40 yaşındaki deneyimli kaleci, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.
"BU YAZDAN SONRA..."
Emeklilik kararına ilişkin konuşan Manuel Neuer, "Bu yazdan sonra oynamaya devam etmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdi kalan zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
30 MİLYON AVROYA BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLMUŞTU
27 Mart 1986'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Manuel Neuer, futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Schalke 04'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 1,93 metre boyundaki kaleci, 1 Temmuz 2011'de 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.
BAYERN MÜNİH'TE 607 MAÇA ÇIKTI
Bayern Münih formasıyla 607 karşılaşmaya çıkan Neuer, kalesinde 505 gol görürken 273 maçta ise gol yemedi.
Schalke 04 formasıyla da 203 karşılaşmada görev alan Alman kaleci, 194 gol yerken 80 maçta kalesini gole kapattı.
DÜNYA KUPASI'NDA ZİRVEYE ÇIKTI
Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da önemli başarılara imza atan Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
Deneyimli kaleci, Bayern Münih formasıyla 2012-2013 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.