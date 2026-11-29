Manuel Neuer'in kariyerinde kazandığı kupalar ve bireysel ödüller şöyle:

Manuel Neuer (A Haber Foto Arşiv)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manuel Neuer, bu sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Almanya Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 9 karşılaşmada görev aldı.

Söz konusu mücadelelerde 765 dakika sahada kalan Alman kaleci, 6 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.