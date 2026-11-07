Göztepe-Başakşehir maçında son sözü Visca söyledi! 83. dakikada gelen kritik galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip Juan'ın golüyle öne geçerken Selke skora denge getirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan Visca, İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile İstanbul Başakşehir, İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel'de karşı karşıya geldi. Üç gole sahne olan mücadelede İstanbul Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir, puanını 17'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti. İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Sahasında aldığı yenilginin ardından 15 puanda kalan Göztepe ise 10. sıraya geriledi. İzmir ekibi, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
18'inci dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin pasında soldan ceza alanına giren Akonnor ortasını yaptı. Janderson'un kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Juan iki savunmacının arısından düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
22'nci dakikada konuk Başakşehir beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin pasına hareketlenen Brnic ceza alanına ortaladı. Topu iyi yükselen Selke kafa vuruşuyla Göztepe filelerini sarstı: 1-1.
38'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Arda Okan'ın pasında topla buluşan Rhaldney'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
62'nci dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Brnic ortasını yaptı. Müsait durumdaki Shomurodov'un kafa vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.
68'inci dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta Göztepe kalecisi Arda Özçimen, Emin'den önce topu kontrol ederek tehlikeye izin vermedi.
80'inci dakikada Juan'ın pasında sağ kanattan ceza alanına sokulan Antunes bekletmeden şutunu çekti. Antunes'in sert şutunda top üstten dışarıya gitti.
83'üncü dakikada Başakşehir'in golü geldi. Miroshi'den topu kapan Onur Bulut'un ortasında bomboş durumdaki Visca meşin yuvarlağa gelişine vurdu: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan taraf 2-1'lik skorla İstanbul Başakşehir FK oldu.