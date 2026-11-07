Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile İstanbul Başakşehir, İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel'de karşı karşıya geldi. Üç gole sahne olan mücadelede İstanbul Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir, puanını 17'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti. İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sahasında aldığı yenilginin ardından 15 puanda kalan Göztepe ise 10. sıraya geriledi. İzmir ekibi, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.