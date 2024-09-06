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UEFA'dan Başakşehir'e para cezası

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 22:58
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UEFA’dan Başakşehir’e para cezası

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir'e 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle 100 bin avro para cezası verdi.

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