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Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:37 Güncelleme: 30.08.2024 10:43
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Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

2024 - 2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli oluyor. UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek Başakşehir'in de rakipleri belirlenecek. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler ve yeni format ile ilgili detaylar...

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