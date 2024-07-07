Antalyaspor’da Alex De Souza ile ilk idman! Yeni transferler de yer aldı...

YENİ TRANSFERLER İLK ANTRENMANINA ÇIKTI



Antalyaspor'un yeni transferlerinden ön sözleşme imzalanan kaleci Kenan Piric ve orta saha oyuncu Soner Dikmen, kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı olmasına rağmen anlaşma sağladığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni oyuncular da bugün gerçekleşen antrenmanlarında yeni teknik direktörü Alex de Souza ile birlikte çalışma fırsatı buldu.



SAKAT VE İZİNLİ OYUNCULAR KATILMADI



Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve tedavi süreci devam eden Bünyamin Balcı ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası için Milli Takım kampında bulunan Emre Uzun antrenmana katılamadı. Antalyaspor'un İsveçli oyuncusu Sam Larsson ise özel izinli olması nedeniyle idmanda yer almadı.