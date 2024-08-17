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Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor! Kartal hata yapmak istemiyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:33
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Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor! Kartal hata yapmak istemiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın (18 Ağustos Pazar) Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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