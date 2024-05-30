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Alex de Souza resmen Antalyaspor'da

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Alex de Souza resmen Antalyaspor’da

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Alex de Souza ile sözleşme imzaladı. Brezilyalı teknik adam, Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı. yapılan açıklamalar...

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