Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti: Girdabın içinden çıkılamıyor

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada sahadan çekildi.

Bu gelişmelerin ardından kulüpte bir ayrılık haberi daha geldi. Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GİRDABIN İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELDİK"

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.