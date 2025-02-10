10 Şubat 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Adana Demirspor'un Başkanı Bedirhan Durak istifa etti! Takım sahadan çekilirse ne olur? Adana Demirspor neden maçtan çekildi?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa etti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Yarıda kalan maçı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar alacak? A Spor Spikeri Melike Çelik anlattı.