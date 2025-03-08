08 Mart 2025, Cumartesi
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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 10:00
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Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Samsunspor’a konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 47 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Samsunspor'a sahasında 3-1 yenilmişti.

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Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Samsunspor’a konuk olacak Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Samsunspor’a konuk olacak Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Samsunspor’a konuk olacak
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