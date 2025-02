Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum: Hırsızlık

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı maçı tribünde takip etti (İHA)

ZEKİ UZUNDURUKAN - SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Adana Demirspor, küme düşeceğine o kadar inanmış ki...

Bari düşmeden önce 'takımı sahadan çekip' ligin canına okuyalım mı dediler acaba?

Orta yerde cevap bekleyen bir sürü soru var!

Sahadaki pırıl pırıl Adana Demirsporlu oyunculara yazıktır, günahtır ya! Alın terleri ile mücadele edip, ailelerine ekmek parası götüren futbolculara yazık değil mi?

Takımı sahadan çekmek nedir arkadaş! Bunun mantıklı bir tarafı var mı? Doğru bir davranış mı bu?

Hakem hatası ile her canı yanan, takımını sahadan mı çekecek?

Çözüm mü bu?

Aslanlar gibi oynarsın.

Maçtan sonra da hakkını savunursun!



Burada amaç Galatasaray'ın olası bir şampiyonluğuna gölge düşürmek mi?

Lider Galatasaray'ın hızını kesmek mi? Moral-motivasyonunu bozmak mı?

Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemek için düğmeye mi basıldı? Galatasaray'a operasyon mu çekiliyor?

Hakemler, hataları ile her sezon ligin adeta canına okuyorlar.

İlk kez mi hakem hatası oluyor!

Hani yabancı VAR çözüm olacaktı?

Hani yabancı VAR tartışmaları ve hataları bitirecekti!



Bir teknik direktör böyle büyük bir sorumluğunun altına asla giremez!

Girmez de!

O zaman talimatı kimden aldı Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı?

Çünkü Mustafa hocanın, takımı sahadan çekmeden önce Semih ve Tayfun'u kenara çağırıp, "Devam etmiyoruz; sahadan çekiliyoruz" dediği iddia ediliyor.

Zaten görüntülerden de böyle bir kanıya varmak mümkün!

Penaltıya gelirsek, Mertens penaltıyı aldı.

Penaltı verilmemiş olsaydı da Galatasaray, Adana Demirspor'u farklı yener miydi?

Elbette yenerdi!

O zaman bu isyan kime? Bu isyan ve protesto neden?

Maçın oynadığı yarım saatlik bölüme bakarsak, Galatasaray 1-0 öndeydi ama Ahmed, Sallai ve Osimhen ile 3 net pozisyonu da gole çevirememişti.

Yani Galatasaray için maçtan önce 3 puan cepteydi.



Adana Demirspor sahadan çekilmeseydi, Galatasaray zaten maçı farklı kazanırdı!

Burada Galatasaray'a hiçbir şey olmaz! Haklı olarak 3-0 hükmen galip sayılacak. Olan Adana Demirspor'a oldu! Böyle sahadan çekilme vakaları çok olmaya başladı.

Geçen sezon İstanbulspor...

Bu sezon da Adana Demirspor...

Yazık! Çok yazık!

Ligin marka değeri yerlerde...

(Not: Ben bu yazıyı yazdıktan sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a telefon bağlantısı yaparak, 'Bu operasyon Galatasaray'a yapılmadı.

TFF ve MHK'ye yapıldı!') dedi.

Bir kulüp başkanı çıkıp, TFF ve MHK'ye operasyon çekildiğini söylüyor.

Sözün bittiği yerdeyiz!