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Adana Demirspor teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 18:26
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Adana Demirspor teknik direktörlüğe Michail Valkanis’i getirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michail Valkanis ile anlaştı. İşte sözleşme şartları...

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