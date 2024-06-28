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Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 18:10
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Adana Demirspor’un kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

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