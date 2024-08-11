11 Ağustos 2024, Pazar
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler taraftarının önünde Adana Demirspor'u tek golle geçerken, spor yazarları hem Mourinho'nun ilk maçını hem de maçın hakemini değerlendirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:22