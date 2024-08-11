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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler taraftarının önünde Adana Demirspor'u tek golle geçerken, spor yazarları hem Mourinho'nun ilk maçını hem de maçın hakemini değerlendirdi. İşte detaylar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:22
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları sarı lacivertli takımın yaratıcılıktan uzak tutuk futbolunu eleştirdi. Öte yandan usta isimler maçın hakemini de sert dille eleştirdi. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı yazar yorumları...

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

AHMET ÇAKAR - UFAK HATALAR

Fenerbahçe açılış maçını kazandı… Ama çok tuhaf bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok garip ama Fenerbahçe'nin attığı gol dışında ah bu da kaçar mı" diyeceğimiz bir tek pozisyonu yok. Buna karşılık Demirspor, Fenerbahçe kalesine çok az gelse de bir iki önemli pozisyonu var. Mesela son dakikalarda Çağlar'ın kısa düşen kafa topuna Demirsporlu oyuncu iyi vursa mücadele berabere bitecekti.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

Özellikle ilk yarı çok düşük bir tempo vardı. Belli ki Mourinho oyuncularına tempoyu düşük tutun, fazla yormayın, sakatlık olmasın, çünkü üç gün sonra hayati bir Lille maçımız var" demiş… Talimat böyle gelince de özellikle ilk yarı Fenerbahçe kopuk kopuk oynadı, hiçbir zaman tempoyu yükseltmedi ya da yükseltemedi, fakat Maximin'in kişisel gayreti ile yarattığı pozisyonla Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Maximin çok önemli bir transfer. Fizik gücü yerinde olduğunda katkısı korkunç olabilir. Topla çok iyi, driplingi mükemmel. Genelde böyle oyuncular topla oynamayı severler ama o, topu ayağından çıkarma zamanlamasını oldukça iyi ayarlayabiliyor. Fenerbahçe için büyük katkı olacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası olay sözler: Pozisyon cahili

Sonuçta; kazanmak önemliydi ve Fenerbahçe kazandı. Demirspor, geçen yıllardaki Demirspor değil kan kaybetmişler. Hakem Atilla Karaoğlan bir iki hatalı karar dışında oldukça iyi bir maç yönetti.