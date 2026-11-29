İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Hull City , deplasmanda Crystal Palace 'ı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Crystal Palace-Hull City maçı (A Haber Foto Arşiv))

MCBURNIE'DEN SEZONUN 5. GOLÜ

Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişi durdurmak için Thomas Frank'ı takımın başına getiren Crystal Palace'a konuk olan Hull City, 38. dakikada Oli McBurnie'nin kafa golüyle öne geçti. McBurnie, bu sezonki 5. golünü kaydetti.

HULL CITY FARKI 3'E ÇIKARDI

48. dakikada Sorba Thomas, ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşla skoru 2-0'a getirirken konuk ekibin üçüncü golü 80. dakikada Regan Slater'dan geldi.