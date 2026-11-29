Hull City'den Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyet!
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Hull City, deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti. Geçen hafta Brighton karşısında kazanan Hull City, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Thomas Frank yönetimindeki Crystal Palace ise 7 puanla son sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Hull City, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
MCBURNIE'DEN SEZONUN 5. GOLÜ
Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişi durdurmak için Thomas Frank'ı takımın başına getiren Crystal Palace'a konuk olan Hull City, 38. dakikada Oli McBurnie'nin kafa golüyle öne geçti. McBurnie, bu sezonki 5. golünü kaydetti.
HULL CITY FARKI 3'E ÇIKARDI
48. dakikada Sorba Thomas, ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşla skoru 2-0'a getirirken konuk ekibin üçüncü golü 80. dakikada Regan Slater'dan geldi.
SON DAKİKALARDA NEFES KESEN MÜCADELE
Londra ekibi, 90. dakikada Jorgen Strand Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton'ın kaydettiği gollerle farkı 1'e indirdi ancak beraberliği sağlayamadı.
HULL CITY 9. SIRAYA YÜKSELDİ
Geçen hafta Brighton'ı mağlup eden Hull City, Crystal Palace karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak 17 puanla 9. sıraya yükseldi.
Thomas Frank yönetiminde ikinci mağlubiyetini yaşayan başkent ekibi ise 7 puanla ligin son sırasında kaldı.