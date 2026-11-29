MotoGP'de bir devir kapandı! Marc Marquez podyumda veda etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez kazandı. Kariyerinin 8. MotoGP şampiyonluğunu ilan ettikten sonra emeklilik kararını açıklayan Marc Marquez, son yarışında ikinci olarak pistlere podyumda veda etti. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise sakatlığı nedeniyle sezonu daha önce kapatmıştı.