MotoGP'de bir devir kapandı! Marc Marquez podyumda veda etti
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez kazandı. Kariyerinin 8. MotoGP şampiyonluğunu ilan ettikten sonra emeklilik kararını açıklayan Marc Marquez, son yarışında ikinci olarak pistlere podyumda veda etti. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise sakatlığı nedeniyle sezonu daha önce kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez kazandı.
Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden koşulan yarışı Fernandez, 40 dakika 46,900 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.
MARC MARQUEZ'DEN PODYUMDA VEDA
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, kariyerinin son yarışında liderin 2,200 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu. Red Bull KTM'den İspanyol Pedro Acosta ise 2,418 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.
8. ŞAMPİYONLUĞUNUN ARDINDAN EMEKLİ OLDU
Marc Marquez, 22 Kasım'da düzenlenen Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 8. MotoGP şampiyonluğunu ilan etmiş, Valencia'daki ilk antrenman seansı öncesinde ise sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU SEZONU KAPATMIŞTI
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonu daha önce kapatmıştı.
İŞTE MOTOGP'DE SEZONUN PUAN DURUMU
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışının ardından pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle oluştu:
Marc Marquez (İspanya) – 459 puan
Marco Bezzecchi (İtalya) – 419 puan
Jorge Martin (İspanya) – 416 puan
Pedro Acosta (İspanya) – 334 puan
Ai Ogura (Japonya) – 325 puan