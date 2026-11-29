Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Fırat Aydınus, Hüseyin Kıyıcı, Serkan Korkmaz ve Cem Kerpiççiler, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor. Spor yorumcuları Fırat Aydınus, Hüseyin Kıyıcı, Serkan Korkmaz ve Cem Kerpiççiler, Fenerbahçe-Erzurumspor mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor. LİBERO MAÇ SONU CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ "GREENWOOD BU TÜR MAÇLARIN OYUNCUSU" Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK karşısındaki performansını değerlendiren Hüseyin Kıyıcı, bir gol ve iki asistle mücadeleye damga vuran Mason Greenwood'a dikkat çekti. Kıyıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirirken İrfan Can Kahveci'ye ise övgülerde bulundu. Hüseyin Kıyıcı, "Greenwood öyle bir oyuncu. Bir gol, iki asist... Greenwood zaten bu tür maçların oyuncusu. O yüzden böyle maçlarda daha da ön plana çıkıyor. Ancak Fenerbahçe'de tek eksik vardı, o da Kerem Aktürkoğlu. Bu maçta yine kayıptı. İrfan Can yine muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

"OĞUZ'UN GOLÜ RONALDOVARİ BİR GOLDÜ" Fenerbahçe'nin attığı golleri değerlendiren Fırat Aydınus, İrfan Can Kahveci'nin asistine ve Greenwood'un bitiriciliğine dikkat çekti. Aydınus, Oğuz Aydın'ın golüne de ayrı bir parantez açtı. Fırat Aydınus, "Bu pası atana değil, attırana da bakmak lazım. İrfan Can'ın bu kadar uzun menzilli bir pas atması, kendisini gerçekten gösteriyor. Greenwood'un vuruşu da çok enteresandı. Herkes orada sol köşeyi kapatırken Greenwood, sol ayağının dışıyla topu sağ köşeye bıraktı. Oğuz'un golü de Ronaldovari, muhteşem bir goldü" diye konuştu.

"GOLÜN GELMESİ HERKESİ RAHATLATTI" Fenerbahçe'nin golü bulduğu dakikanın önemine değinen Aydınus, "60-65. dakikaya kadar o gol gelmeseydi Fenerbahçe yorulacaktı. 60. dakikadan önce golün gelmesi herkesi rahatlattı" dedi. "KEREM BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYOR AMA VÜCUDU İZİN VERMİYOR" Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Cem Kerpiççiler, milli futbolcunun sahada yaşadığı sıkıntılara ve takım arkadaşlarıyla olan iletişimine dikkat çekti. Cem Kerpiççiler, "Artık Kerem'in hikayesi Fenerbahçe'de ne yapacağıyla alakalı. Fenerbahçe ile ilişkisi bitmiş bir evlilik gibi. Saha içinde kendisi ileri gitmek, bir şeyler yapmak istiyor ama vücudu buna izin vermiyor. Birkaç kez gitmeye çalıştı ancak topu yanlış yere sürüyor. Bazen de takım arkadaşlarıyla sürtüşüyor. Birkaç defa Levent Mercan'a el kol hareketi yaptı. Eskiden Fenerbahçe'de santrfor yoktu, şimdi ise Vedat Muriç gibi iyi bir santrfor var" ifadelerini kullandı.