13 yıl üst üste şampiyon olmuştu! Tarihinde ilk kez küme düştü
Bir dönem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Belarus'ta 13 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan BATE Borisov, tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Bayern Münih'i mağlup ederek Avrupa futbolunda adından söz ettiren sarı-lacivertli ekip, 1998 yılından bu yana mücadele ettiği ülkenin en üst ligine ilk kez veda etti.
Belarus futbolunun en başarılı kulüplerinden BATE Borisov, tarihinde ilk kez küme düştü.
25 PUANLA LİGE VEDA ETTİ
Belarus Premier Ligi'nin son haftasında Isloch ile 1-1 berabere kalan BATE Borisov, sezonu 25 puanla 15. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, 30 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak küme düşmekten kurtulamadı.
13 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Tarihinde 15 lig şampiyonluğu bulunan BATE Borisov, 2006-2018 yılları arasında Belarus futboluna damga vurmuştu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 13 sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
BAYERN MÜNİH'İ MAĞLUP ETMİŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 5 kez mücadele eden Belarus temsilcisi, 2008-2009 sezonunda Real Madrid, Juventus ve Zenit ile aynı grupta yer almıştı.
BATE Borisov, 2012-2013 sezonunda ise Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek Avrupa futbolunda büyük bir sürprize imza atmıştı.
TARİHİNDE BİR İLK
1998 yılından bu yana Belarus'un en üst liginde mücadele eden BATE Borisov, uzun yıllar zirvesinde yer aldığı organizasyona tarihinde ilk kez veda etti.