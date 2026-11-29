Belarus futbolunun en başarılı kulüplerinden BATE Borisov, tarihinde ilk kez küme düştü.

BATE Borisov (A Haber Foto Arşiv)

13 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Tarihinde 15 lig şampiyonluğu bulunan BATE Borisov, 2006-2018 yılları arasında Belarus futboluna damga vurmuştu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 13 sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

BAYERN MÜNİH'İ MAĞLUP ETMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 5 kez mücadele eden Belarus temsilcisi, 2008-2009 sezonunda Real Madrid, Juventus ve Zenit ile aynı grupta yer almıştı.

BATE Borisov, 2012-2013 sezonunda ise Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek Avrupa futbolunda büyük bir sürprize imza atmıştı.

TARİHİNDE BİR İLK

1998 yılından bu yana Belarus'un en üst liginde mücadele eden BATE Borisov, uzun yıllar zirvesinde yer aldığı organizasyona tarihinde ilk kez veda etti.