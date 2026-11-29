Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taraftarların istifa çağrılarına tepki gösteren Yılmaz, "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi. Görevine devam edeceğini belirten genç teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin de konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ligin 12. haftasında Başakşehir karşısında 2-0 öne geçtikleri mücadeleyi 4-2 kaybettikten sonra mental olarak yorulduklarını ancak oyuncuları ayağa kaldırmayı başardığını ve Kocaelispor karşısına bu şekilde çıktıklarını söyledi.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz (AA) "İKİNCİ DEVRE TAMAMEN OYUNUN HAKİMİ BİZDİK" Maçta penaltı pozisyonuna kadar her şeyin kendi lehlerine gittiğini belirten Yılmaz, "Penaltıdan sonra bocalayıp pozisyon verdik. Ama ikinci devre yaptığımız değişiklikle tamamen oyunun hakimi bizdik. Olmadı. Tabii ki de onlar da 1-2 geçiş pozisyonu bulacaktı çünkü risk aldık, kazanamadık. Üzgünüz" diye konuştu. "HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM" Bir gazetecinin taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Bir kere Kocaelispor taraftarı ile beraber bana istifa diye bağırmaları tabii ki de çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben buraya başkanımız Sayın Savaş Balçık'ın vizyonu, kendisi sevgili abim için geldim. Elimi taşın altına koydum. Koymaya da devam edeceğim. Ama böyle bir şey yaşanması çok kırıcı ve çok üzücüydü benim için" ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz (AA) "BEN BURADAYIM, HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIM" Çorum FK ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldığını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Ben buradayım. Hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir şeyden kaçmadım. Demagoji yapacak bir adam değilim. Ama şu anda böyle bir durumun yaşandığını düşünmüyorum. Ben saha içine odaklanıyorum. Sahanın dışında ben eğer buraya gelmeseydim bir teknik direktör gelecekti buraya. Yani gidenlerin ya da yerine geldiklerimin sorumlusu ben değilim. Ben sahaya odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden benim üzerime başka bir şeyleri yakıştırıyorsanız lütfen yakıştırmayın. Ben saha içiyle, futbolla kafamı yoran bir insanım." "ÇOK KIRGINIM, ÇOK YARALIYIM" "Ama tabii ki de taraftarımıza bugün inanılmaz kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun. Böyle bir şey başlattılar ama düşmez kalkmaz bir Allah var. Ben bugün için aslında çok kırgınım. Çok yaralıyım ama ben buradayım. Ben bu takım için her şeyi yapacağım. Sayın Savaş Başkanım istediği sürece Allah izin verirse buradayım."