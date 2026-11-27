UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert müdahalesi damga vurdu.

Polisin biber gazı kullanmasının ardından yaşanan arbede nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Oyuncuların yeniden sahaya çıkmasıyla devam eden mücadeleden Beşiktaş 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

SALİH ÖZCAN: BU MAÇ BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE OLDU

Salih Özcan, "Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Dün biraz değişik geldik. Buna rağmen kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza da geçmiş olsun. Birkaç kişi yaralanmış, onlara da geçmiş olsun. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ: BURADA YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Orkun Kökçü, "Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım. Tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum.

Türkiye'deki tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu. Teşekkür etmek istiyorum.

Bizim için çok önemliydi. Dün de yaşadıklarımız... Stresli iki gün yaşadık. İstanbul'da oynamak isterdik ama mümkün değildi. Ancak taraftarlar burayı doldurdu ve bizi destekledi. Maçı kazandık ve Türkiye'yi de gururlandırdığımızı düşünüyorum.

O destek çok önemli. Hepimiz birlik olduğumuzda dünyada kimse bize bir şey yapamaz" dedi.