Beşiktaş'ta galibiyet sonrası Filistin mesajı! "Bizim tarafımız belli"
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Özcan, Orkun Kökçü ve teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Salih Özcan, karşılaşmanın milli bir mesele haline geldiğini vurgularken Orkun Kökçü, Filistin'e destek mesajı verdi. Italiano ise galibiyeti taraftarlara armağan etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert müdahalesi damga vurdu.
Polisin biber gazı kullanmasının ardından yaşanan arbede nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Oyuncuların yeniden sahaya çıkmasıyla devam eden mücadeleden Beşiktaş 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
SALİH ÖZCAN: BU MAÇ BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE OLDU
Salih Özcan, "Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Dün biraz değişik geldik. Buna rağmen kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza da geçmiş olsun. Birkaç kişi yaralanmış, onlara da geçmiş olsun. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ: BURADA YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ
Orkun Kökçü, "Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım. Tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum.
Türkiye'deki tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu. Teşekkür etmek istiyorum.
Bizim için çok önemliydi. Dün de yaşadıklarımız... Stresli iki gün yaşadık. İstanbul'da oynamak isterdik ama mümkün değildi. Ancak taraftarlar burayı doldurdu ve bizi destekledi. Maçı kazandık ve Türkiye'yi de gururlandırdığımızı düşünüyorum.
O destek çok önemli. Hepimiz birlik olduğumuzda dünyada kimse bize bir şey yapamaz" dedi.
"BİZİM TARAFIMIZ BELLİ, ONLARIN YANINDAYIZ"
Filistin'e destek mesajı veren Orkun Kökçü, "Bizim tarafımız belli, pek de ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, onların yanındayız. Az da olsa onlar için kazandık" ifadelerini kullandı.
"TOPARLANIP GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANACAĞIZ"
Orkun Kökçü, "Zor bir maçtı. Bahane değil ama gerçekten yaşananlardan etkilendik. Zor iki gün geçirdik ama Allah'a şükür kazandık. İstanbul'a döneceğiz. Toparlanacağız ve Galatasaray derbisine hazırlanacağız.
Penaltı kaçırdım, insan üzülüyor ama bir yerden sonra unutman lazım. Bu iki gün başıma ne gelebiliyorsa geldi ama çok şükür golle tamamladım. Onun için Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki şey çok güçlü bence. Onun parlamasını istiyorum, o da aynısını istiyor. Benim için golü hazırladı. Teşekkür ederim ona. İnşallah böyle devam ederiz. Toparlanıp derbiye odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu.
VINCENZO ITALIANO: GALİBİYETİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Haber aldım. Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış, geçmiş olsun demek istiyorum. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar. Kendi adıma, oyuncularımız adına, camia adına söylüyorum, çok iyi bir taraftar kitlesine sahibiz. Olanlardan dolayı üzgünüm. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar.
Bugün de kazandıysak taraftarımız sayesinde kazandık. Galibiyeti onlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.