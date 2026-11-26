AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis şiddetini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla arayarak dayanışma mesajı ilettiğini açıklayan Çelik, "Bugün tüm Türkiye Beşiktaş'tır, tüm Türkiye Beşiktaş taraftarının yanındadır" dedi. Çelik, yaşanan şiddetin hesabının sorulması için tüm diplomatik kanalların kullanılacağını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beşiktaş taraftarlarının Gürcistan'da Filistin bayrağı ve "Filistin'e Özgürlük" pankartı açmasının ardından maruz kaldığı polis müdahalesini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"FİLİSTİN BAYRAĞI İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİ HALİNE GELDİ" A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yaşanan olayları soran A Haber Sunucusu, "Tablo bu. Sizin de açıklamanızı az önce izleyicilerimizle paylaştık ama değerlendirilmesi gereken görüntüler, maalesef çok nahoş görüntüler kayda geçti Gürcistan'da." ifadelerini kullandı.



Bu sözler üzerine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu tabii çok üzücü bir olay ve gerçekten dünyanın hemen her tarafında Filistin'e özgürlük demek, Filistin bayrağı açmak artık sadece Filistin'le ilgili bir mesele olmaktan çıkmış, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmiş durumda. Burada Filistin bayrağı ve Filistin'e özgürlük pankartı yüzünden bu kadar vahşi bir saldırının olması gerçekten siyonizmle paralel bir davranış biçimi burada. Beşiktaş taraftarı alt tribüne geçiyor ama buna rağmen bu saldırı gerçekleşiyor barbarca. Bunun karşısında bu derece bir şiddetle müdahale edilmesini en net ifadelerle kınıyoruz." sözleriyle aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADALI'YA TELEFON Taraftarların tamamen meşru bir değeri gündeme getirdiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir şey yaptığı yok orada Beşiktaş taraftarının, sadece dünyanın her tarafında kullanılan son derece meşru bir ifadeyi, son derece meşru bir değeri gündeme getiriyor. Bu anormallik değil; kasıtlı, siyonizmle aynı dalga boyunda hareket eden bir zihniyet var orada. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Beşiktaş Başkanı'nı aradı ve buradaki dayanışmasını ifade etmiş oldu. Trabzonspor güzel bir açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı. Sürekli olarak UEFA'nın bu tip maçları kendi ülkemizde, kendi taraftarımız önünde oynanmasını engellemesi de bir çifte standart. Saldırılan kişiler Beşiktaş taraftarı değildir sadece, bu saldırının hepsi milletimizin tamamına yapılmış kabul ediyoruz bunu ve en net ifadelerle kınıyoruz ve reddediyoruz." sözleriyle aktardı.

UEFA'NIN TUTUMU VE İNSANLIK İTTİFAKI VURGUSU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu siyonizm insanlığın üzerindeki en büyük belalardan, hastalıklardan bir tanesi; yıllar içerisinde de bir sürü kuruma, bir sürü mekanizmaya sirayet etmiş. Yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'de de çok baskındı ama dünyadaki pek çok kurumda bunlar artık aşıldı. Fakat görülüyor ki UEFA halen bu siyonist yaklaşımla paralel gerici bir tutum içerisinde kararlar alıyor. Tahrik eden İsrail takımı ve burada Beşiktaş taraftarının pankart açmaktan ve Filistin bayrağı açmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Yaralı vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz ve onlara Filistin'e özgürlük dedikleri için, bu asaleti gösterdikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz." sözleriyle aktardı.

SİYONİST ZİHNİYET DEVREDE AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uzun yıllar içerisinde oluşturulmuş mekanizmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde salonda müthiş bir sessizlik olmuştu ama bugün birçok kişi 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Netanyahu şebekesi bir soykırım şebekesidir' dediğinde iki üç kişi kenardan kıyıdan destek vermeye çalışıyordu, bugün bununla ilgili çok net bir ittifak var. İnsanlık ittifakı dediğimiz şey artık Avrupa'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sokaklarında kendisini gösteriyor. Beşiktaş taraftarına gösterilen şiddet de bu siyonist zihniyetin birçok yere nüfuz ettiğini gösteren bir gösterge olarak not edildi, reddediyoruz ve kınıyoruz." sözleriyle aktardı.

"DİPLOMATİK KANALLARLA HESAP SORULMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Devletin tüm kurumlarının devrede olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dışişleri Bakanlığımız ve bütün mekanizmalarımız vatandaşımızın yanında olmak için seferber olmak durumundadır. Vatandaşlarımıza yapılan bu şiddetin hesabının sorulmasının takipçisi olacağız. Bütün imkan ve kabiliyetlerimizle, bütün diplomatik kanallarımızla bu durumu takip edeceğiz. Bu asla kabul edilemez, hiçbir şekilde mazur gösterilemez." sözleriyle aktardı.

TARAFTARLARIN TAHLİYESİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Vatandaşların can güvenliğinin birincil öncelikleri olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu müdahalelerden sonra sükunet anonsları yapılıyor statta da, ondan sonrasıyla ilgili olarak da görüşmeler ve temaslar devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şu anda bu şiddetten korunması hususu en önemli önceliğimiz. Bugün tüm Türkiye Beşiktaş'tır, tüm Türkiye Beşiktaş taraftarının yanındadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün mekanizmaları ve siyasi partilerin tamamı bu hassasiyetle hareket ediyor." sözleriyle aktardı.

Saldırının Gürcü halkından değil polisten kaynaklandığına vurgu yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Oradaki Gürcü vatandaşların herhangi bir saldırısı öne çıkmıyor, oradaki polisin bir örgütlü saldırısı var. Bütün devlet mekanizmaları muhataplarıyla görüşerek hem vatandaşlarımızın güvenliği açısından hem Beşiktaş'ımızın güvenliği açısından gereken tedbirlerin alınması için en üst düzeyde bu görüşmeleri yapacaktır. Belki oradaki Gürcistan'daki Gürcü vatandaşları da bu şiddete tepki gösterecektir. Gürcistan'la son derece iyi ilişkilere sahibiz, topyekun Gürcistan yönetimini suçlama içerisinde değiliz. Buradaki şiddetin ve bu şiddeti emrini verenlerin karantinaya alınması ve hesap sorulmasıyla ilgili bir hassasiyetimiz var." sözleriyle aktardı.

GÜRCİSTAN İLE İLİŞKİLER VE SALDIRININ NEDENİ Olayın tüm yönleriyle inceleneceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bunlar tabii araştırılacaktır, açığa çıkacaktır; orada bu emir nasıl verilmiştir, bu saldırı nasıl gerçekleşmiştir. Biz Gürcistan yönetimini topyekun suçlayan bir tutum içerisinde değiliz; tam tersine Gürcistan yönetiminin bu şiddeti vatandaşlarımıza uygulayanlardan hesap sormasının beklentisi içindeyiz, girişimlerimiz de bu yönde olacak." sözleriyle aktardı.

"UEFA BU ÇİFTE STANDARDA SON VERMELİ"

UEFA'nın kararlarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her mekanizmada bu görüşmeleri yaparız, UEFA'nın artık bu çifte standarda bir son vermesi lazım. Biz bu maçı Türkiye'de yapsaydık buraya misafir olarak gelen hiçbir İsrailli takım hiçbir şekilde bir eziyete ve saldırıya uğramazdı ve güvenli bir şekilde bu maç gerçekleştirilirdi, Türkiye bunu sağlardı. Bizim karşı olduğumuz şey Netanyahu şebekesinin soykırım faaliyetleridir. UEFA güya bu maçların güvenliği için başka yerlere alıyor ama oradaki şiddeti görüyorsunuz; oralara sızmış bir siyonist mekanizma gelip bunu bu şekilde ortaya koyuyor. UEFA'nın ortaya koyduğu bu yaklaşım ilkelerden yoksun, son derece çifte standartlı bir yaklaşım. Gereğini ona göre yapacağız, her alanda bu girişimleri sürdüreceğiz." sözleriyle aktardı.