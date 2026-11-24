(Foto: AA ARŞİV)

"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu hükümetinin UEFA'ya yaptığı şikâyete değinen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz."

"BU, SİYASİ DEĞİL, İNSANİ VE VİCDANİ BİR DURUŞTUR"

UEFA'ya çağrıda bulunarak dik duruş sergileyen Özbek, "Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.

Temennimiz, UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır." dedi.

CÜNEYT ŞEN: "İSTEDİKLERİ CEZAYI VERSİNLER, BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını sonuna kadar desteklediklerini belirten A Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Çok doğru bir çıkış yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Netanyahu niye rahatsız oldu? Yaptıklarının hırsı olsa gerek. Çünkü pankartlarda yazanlar belli; 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazdı pankartta Galatasaray taraftarı. Öyle değil mi? Evet, öyle. 'İnsanlık Gazze'de vicdanını tüketti' dedi. Açılan pankartlarda 'Özgür Filistin' yazıyor. Özgür Filistin, Filistin halkının hakkı değil mi? En büyük hakkı" ifadelerini kullandı.



TARİHİ REST: "TÜRK MİLLETİ MAZLUMUN YANINDA DURUR"

Dursun Özbek'in İsrail hükümetinin UEFA'ya yaptığı şikâyete pabuç bırakmadığını ifade eden A Spor Müdürü Cüneyt Şen, sarı-kırmızılı kulübün başkanının tavrını, "Hukuk mu, ne ilgili ceza verilecekse dedi Dursun Özbek. Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarlarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı bu pankartı UEFA'ya şikayet etmiş dedi. Dursun Özbek buna karşılık, 'Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı" sözleriyle aktardı.



"İNSAN OLMAK DA TÜRK OLMAK DA BUNU GEREKTİRİR"

Olası UEFA cezalarına aldırış etmeden mazlumların sesi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Cüneyt Şen, "Biz devam edeceğiz. İstedikleri cezayı versinler, biz devam edeceğiz. Çünkü insan olmak bunu gerektirir, Türk olmak bunu gerektirir. O pankartların nesinden rahatsız oluyor Netanyahu? Önce yaptıklarından rahatsız olması lazım. Galatasaray taraftarı bir duruş sergilemiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de başkan olduğunu göstermiştir, kimse bundan rahatsız olmasın" değerlendirmesinde bulundu.