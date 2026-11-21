Merih Demiral, Ronaldo'ya geçit vermedi! Al Nassr karşısında bayrağı dikti!
Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme maçında Al Ahli, sahasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Ronaldo'nun kariyerindeki 986. golünü attığı karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edilirken kazandırdığı penaltı galibiyette önemli rol oynadı. Maçın oyuncusu seçilen Merih, karşılaşmanın ardından sahanın ortasına bayrak dikerek Al Nassr taraftarlarına göndermede bulundu.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme karşılaşmasında Al Ahli, sahasında ağırladığı Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 986. golünü attığı mücadelede Al Nassr'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Milli futbolcu Merih Demiral ise iptal edilen golü, kazandırdığı penaltı ve maç sonundaki dikkat çeken kutlamasıyla karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.
RONALDO 986. GOLÜNÜ ATTI AMA PENALTIDAN YARARLANAMADI
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Al Nassr, 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Portekizli yıldız, kariyerindeki 986. golünü kaydederek 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.
Al Nassr, 18. dakikada farkı artırma fırsatı yakaladı. Ancak Ronaldo, kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
MERİH DEMİRAL GOLÜ ATTI, VAR KARARI DEĞİŞTİRDİ
Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 31. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, pozisyonda Al Johani'nin Al Nassr kalecisi Bento'ya faul yaptığına karar vererek golü iptal etti.
Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Galeno'nun kaydettiği golle skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
MERİH PENALTIYI ALDI
İkinci yarıda Al Ahli'nin geliştirdiği hücumda rakip ceza sahasında yerde kalan Merih Demiral, takımına penaltı kazandırdı.
Hakem Facundo Tello, VAR incelemesinin ardından milli futbolcuya faul yapıldığını belirleyerek penaltı kararı verdi.
dakikada beyaz noktanın başına geçen Ivan Toney, topu filelerle buluşturarak Al Ahli'yi 2-1 öne taşıdı.