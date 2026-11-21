Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme karşılaşmasında Al Ahli, sahasında ağırladığı Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 986. golünü attığı mücadelede Al Nassr'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Milli futbolcu Merih Demiral ise iptal edilen golü, kazandırdığı penaltı ve maç sonundaki dikkat çeken kutlamasıyla karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.