Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK , Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını İbrahim Uyarcan ve Abdullah Özkara üstlendi.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

9. dakika: Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci İrfan Can'ın başlattığı hücumda Oğulcan Ülgün'ün sol kanattan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Adama Traore, ceza sahasına girerek kaleciyi geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

13. dakika: Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sorescu'nun ortasına Halil Dervişoğlu kafayla vurdu. Top üstten auta çıktı.

16. dakika: Konuk ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Camara'nın ceza sahasına gönderdiği topa Maxim'in yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı İrfan Can kontrol etti.

33. dakika: Kozlowski'nin sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Gidado'nun şutunda kaleci İrfan Can, üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

35. dakika: Gaziantep FK beraberlik golüne yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Gidado'nun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakika: Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Traore'nin ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Tongya'nın vuruşunda top Mendes'in önünde kaldı. Mendes, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Mendes'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

70. dakika: Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Gaziantep FK'lı Myenty Abena, rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu, sedyeyle ambulansa alındı ve saha dışına çıkarıldı. Abena'nın yaşadığı kafa travması nedeniyle iki takıma da birer ilave oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

84. dakika: Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sorescu'nun ortasına Serdar Dursun etkili bir kafa vuruşu yaptı. Top yandan auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.