Galatasaray'da Kaan Ayhan sürprizi! 188 gün sonra ilk 11'de
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte 188 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayla ilk 11'e döndü. Milli futbolcu, son olarak 17 Mayıs 2026'da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olunan mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Rams Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk ediyor.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, Samsunspor maçıyla birlikte uzun bir aranın ardından ilk 11'e döndü.
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu, 188 gün sonra ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
KAAN AYHAN 188 GÜN SONRA İLK 11'DE
Milli futbolcu, son olarak 17 Mayıs 2026'da Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.
KAAN AYHAN'IN GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray formasıyla 128 karşılaşmada görev alan Kaan Ayhan, bu maçlarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.