Harry Kane (A Haber Foto Arşiv)

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kane, yaşadığı sakatlık nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın inişleri ve çıkışları! Bu sakatlığı yaşamak elbette büyük bir hayal kırıklığı ama her zamanki gibi bu da 2027'ye doğru dayanıklılığımı ve gelişimimi gösterme fırsatı. Sezonun en kritik dönemine zinde ve hazır bir şekilde geri döneceğim."