Bayern Münih'te Harry Kane şoku! Yıldız golcü sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Köln ile oynanan lig maçında sol ayak bileğindeki bağların yırtılması nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan Alman ekibi, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, ligde Köln ile oynanan karşılaşmada sol ayak bileğindeki bağların yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kane, yaşadığı sakatlık nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hayatın inişleri ve çıkışları! Bu sakatlığı yaşamak elbette büyük bir hayal kırıklığı ama her zamanki gibi bu da 2027'ye doğru dayanıklılığımı ve gelişimimi gösterme fırsatı. Sezonun en kritik dönemine zinde ve hazır bir şekilde geri döneceğim."
16 MAÇI KAÇIRABİLİR
İngiliz golcünün sakatlığı nedeniyle Bundesliga'da 11 karşılaşmanın yanı sıra Almanya Kupası son 16 turundaki Hertha Berlin eşleşmesinde ve Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan 4 maçında forma giymesi beklenmiyor.